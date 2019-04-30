Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к реальному сроку - 2,5 года в колонии

Вандал, повредивший в мае прошлого года картину Илья Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, приговорен к 2,5 годам колонии. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

Игорь Подпорин признан виновным и будет отбывать наказание в колонии общего режима с учетом ранее проведенного в СИЗО срока.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 25 мая перед закрытием музея во время обхода смотрителями в зал Репина прорвался мужчина, схватил металлическую стойку и ударил по стеклу, которым была защищена картина. В результате, полотно получило серьезные повреждения - холст порван в трех местах, однако изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.

Позднее мужчина объяснил мотивы своего поступка тем, что "переборщил с алкоголем" в буфете галереи.