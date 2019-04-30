Главу Минэкономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей

В МВД РФ сообщили подробности дела, по которому задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов.

Как уточнила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество".

О задержании Хасбулатова ранее заявили СМИ. Его якобы сняли с самолета, когда он намеревался покинуть республику. Идут обыски в доме министра и в здании министерства.