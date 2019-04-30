На Южном Урале введен особый противопожарный режим

С 1 мая на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Как отметил и.о. начальника главного управления лесами области Сергей Лавров, это необходимая мера.

"На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Все наши службы находятся в режиме повышенной готовности, во всех муниципалитетах будет обеспечена координация сил и средств по предупреждению чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул он.

Согласно документу, ограничен вход и въезд в леса для граждан. Южноуральцев просят не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, напоминая о крупных штрафах.