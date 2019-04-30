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Внук Карбышева опроверг информацию о проверке Comedy Woman по его заявлению

Внук генерала Дмитрия Карбышева опроверг информацию о том, что следователи начали проверку выступления участниц Comedy Woman по его заявлению.

Ранее в телеграмм-каналах появились сведения о том, что участниц шоу проверяют по статьям о клевете и реабилитации нацизма.

Однако Карбышев сообщил, что в возбуждении уголовного дела ему отказали, а СМИ сейчас "пытаются хайпануть" на истории двухмесячной давности, передает "360".

Напомним, скандал разгорелся в феврале. Режиссер Никита Михалков возмутился шуткой про генерала, прозвучавшей в программе Comedy Woman. После чего бывшая участница шоу Наталья Медведева публично извинилась. По ее словам, на тот момент она вообще думала, что Карбышев - вымышленный персонаж.

Позже внук погибшего в концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева подал в СКР заявление на шоу Comedy Womanза шутку о своем деде.

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Внук Карбышева опроверг информацию о проверке Comedy Woman по его заявлению

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Теги: генерал Карбышев, Дмитрий Карбышев, Comedy Woman



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