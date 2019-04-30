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Политика Свердловская область

Мэр Нижнего Тагила представил и.о. руководителя аппарата администрации города

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня представил коллегам нового и.о. руководителя аппарата администрации города Алексея Храмцова. К работе он приступил ещё вчера. Ранее Храмцов руководил управлением образования в Верхотурье, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова, до утверждения новой структуры мэрии Храмцов будет работать в должности и.о.

Напомним, что ранее Пинаев назначил первого заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина. Он сменил руководителя аппарата Андрея Ленду, бывшего постоянным представителем еще при прежнем мэре Сергее Носове.

Горячкин был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила в декабре прошлого года. В январе он временно исполнял обязанности мэра вместо Пинаева.

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Мэр Нижнего Тагила представил и.о. руководителя аппарата администрации города

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Теги: Нижний Тагил, Владислав Пинаев, мэрия, Алексей Храмцов



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