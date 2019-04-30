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Общество Свердловская область

Россельхознадзор предупреждает дачников о заразных семенах и "неправильных" саженцах

В Свердловской области скоро установится хорошая погода и начнётся дачный сезон. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова сообщила на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС-Урал, что дачникам нужно ответственно подойти к выбору посевного материала: семена, как и саженцы, могут оказаться небезопасными.

Так, семена, по её словам, помимо сортности, характеризуются определённым посадочными качествами, которые должны подтверждаться сопроводительными документами.

"Важно, чтобы эти документы содержали исчерпывающую информацию, соответствующую сведениям, нанесённым на минимальную упаковку - пакетик или ярлык на саженце", - подчеркнула она.

Контроль качества семян проводится методом отбора проб, и, если забраковали один пакетик, уничтожению подлежит вся партия. Самые распространённые нарушения, фиксируемые Россельхознадзором, связаны с появлением в торговых точках сортовых семян, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений. В этом случае потребитель рискует купить продукцию, не соответствующую ни "картинке" на упаковке, ни климатической зоне посадки. Но таких "нереестровых" семян, по словам Барбаковой, в специализированных и крупных магазинах становится всё меньше, подделками торгуют, как правило, небольшие торговые точки, предлагающие семена в качестве сопутствующего товаров.

Другое нарушение – отсутствие сопроводительных документов, без которых невозможно оценить содержимое пакетиков. Но даже если на упаковке написано о соответствии семян требованиям стандарта, то в свидетельстве на продукцию может быть указано, что сертификат выдан более, чем 12 месяцев назад. Это значит, что срок действия качества уже закончился.

"С большой долей вероятности эти семена окажутся невсхожими, так как их никто не перепроверил", - сказала специалист, отметив, что проверка семян проводится в зависимости от культур каждые четыре, шесть и восемь месяцев, но не реже одного раза в год.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Но самое опасное, когда семена оказываются "троянским конём", несущим заразу для всей флоры дачного участка – вредные микроорганизмы, вызывающие болезни растений. Отделом фитосанитарного контроля за 1-й квартал текущего года уже выявлено 11 партий таких семян с "сюрпризами".

"Любой потребитель имеет право запросить у продавца сопроводительные документы, которые подтвердят качество всей партии", - посоветовала дачникам, желающимх обезопасить себя от такой напасти, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, от чего зависит цена за пакетик, когда семена можно купить за рубль – и они взойдут практически все, а за 40 рублей - менее 5%, специалист пояснила, что всхожесть, зависит от массы факторов, но прежде всего - от условий хранения. Например, при повышенной влажности и температуре семена могут "проклюнуться" прямо в пакетике, затем засохнуть и стать негодными. На глаз такой брак практически незаметен.

"От чего зависит ценообразование, сказать не могу, наверное, от красоты пакета", - предположила Барбакова.

Также представитель Россельхознадзора предупредила тех, кто собирается покупать саженцы плодовых растений в крупных розничных сетях, торгующих по всей стране. Эти организации зачастую берут оптом саженцы для определённых климатических зон, а продают без учёта региональных особенностей. В результате на Урале можно приобрести, например, яблоню, рекомендованную для выращивания в Краснодарском крае. Понятно, что гарантированного урожая такое дерево в суровых погодных условиях не даст.

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Россельхознадзор предупреждает дачников о заразных семенах и "неправильных" саженцах

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Теги: Россельхознадзор, Зухра Барбакова, семена, саженцы, фитоконтроль



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