СМИ: Берлускони госпитализирован в больницу Милана

В Италии госпитализирован бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным местных изданий, итальянский экс-премьер попал в больницу Сан-Раффаэле в Милане из-за острой почечной колики.

По словам пресс-службы политика, Берлускони намерен, как только закончится текущее обследование, присутствовать на митинге "Вперед, Италия" с участием кандидатов на европейских выборах.

Как сообщало Накануне.RU, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ранее выразил намерение участвовать в выборах в Европарламент. Они состоятся в конце мая текущего года.