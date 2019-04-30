30 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко пообещал научить Зеленского, "как не становиться на колени" перед Путиным

Уходящий украинский президент Петр Порошенко заявил, что умеет не становиться на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным и поделится опытом с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в Украинском католическом университете во Львове, сообщают местные СМИ.
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Порошенко предупредил Зеленского, чтобы тот не ездил на встречу с Путиным один, иначе к нему "никто больше из мировой коалиции не приедет" и он разрушит то, что Порошенко будто бы создавал пять лет.

"А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию", - напугал Порошенко.

Также он пообещал "своевременно подсказать, как не становиться на колени".

Напомним, перед первым туром президентских выборов Порошенко сказал, что "украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина".

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Порошенко пообещал научить Зеленского, "как не становиться на колени" перед Путиным

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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