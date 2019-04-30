Порошенко пообещал научить Зеленского, "как не становиться на колени" перед Путиным

Уходящий украинский президент Петр Порошенко заявил, что умеет не становиться на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным и поделится опытом с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в Украинском католическом университете во Львове, сообщают местные СМИ.

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Порошенко предупредил Зеленского, чтобы тот не ездил на встречу с Путиным один, иначе к нему "никто больше из мировой коалиции не приедет" и он разрушит то, что Порошенко будто бы создавал пять лет.

"А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию", - напугал Порошенко.

Также он пообещал "своевременно подсказать, как не становиться на колени".

Напомним, перед первым туром президентских выборов Порошенко сказал, что "украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина".