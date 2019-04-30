Уральского депутата заподозрили в присвоении 900 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата думы Новоуральского городского округа. Народного избранника подозревают в присвоении в крупном размере с использованием служебного положения.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в октябре 2015 года подозреваемый, являясь директором частной организации, получил от контрагента деньги в счет оплаты по договору купли-продажи. Как считают в следствии, используя свое служебное положение, фигурант дела не внес в кассу фирмы порядка 900 тысяч рублей, присвоив их себе.

Имя депутата в ведомстве не называют. Расследование продолжается. По закону, парламентарию может грозить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на одном из предприятий Новоуральска нашли целый арсенал оружия - оно лежало в шкафчике рабочего.