"Газпром трансгаз Сургут" и "Сургутнефтегаз" не станут участвовать в первомайском шествии

В Сургуте градообразующие предприятия "Сургутнефтегаз" и "Газпром трансгаз Сургут" отказались от централизованного участия в шествии на Первое мая. Однако присоединиться к демонстрации, посвященной Дню Весны и труда сотрудники компаний все же могут, сообщает siapress.ru.

По информации председателя Объединения организаций профсоюза Сургута и Сургутского района Любови Андриади, в этот раз газовики и нефтяники во время шествия пройдут не привычными корпоративными колоннами, а в составе профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

"Нефтяники и газовики пойдут в колонне районной организации "Нефтегазстройпрофсоюз". Остальные крупные организации, включая ГРЭС-1, "Тюменьэнерго", "Сибпромстрой" заявили об участии", - приводит издание слова председателя объединения профсоюзов.

Также она сообщила, что в этом году заявки на участие в Первомайской демонстрации подали 232 организации. Общее число горожан на шествии превысит 15 тыс. человек.

Отметим, что причины, по которым "Сургутнефтегаз" и "Газпром трансгаз Сургут" отказались от шествия не уточняются.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в регионах "тюменской матрешки" профсоюзные организации во время первомайской демонстрации намерены выйти с лозунгами против пенсионной реформы.