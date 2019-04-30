30 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале от глав трех городов потребовали убрать пыль с городских дорог

Властей трех южноуральских городов получили предостережение и.о. министра области из-за пыли на дорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Речь идет о Миассе, Златоусте им Магнитогорске. В министерство поступают многочисленные жалобы жителей городов на загрязнение атмосферного воздуха пылью от дорог общего пользования.

"Люди пишут, что улицы просто утопают в пыли. Власти муниципалитетов не принимают достаточные меры по уборке городских дорог, в результате чего атмосферный воздух загрязняется опасными веществами, что нарушает экологическое законодательство Российской Федерации", - подчеркнул и.о. министра экологии Сергей Лихачев.

Главам поручено в течение 70 дней принять меры по очистке улиц от пыли, иначе им грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Добавим, что на прошлой неделе аналогичное предостережение получил глава Челябинска Владимир Елистратов.

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На Южном Урале от глав трех городов потребовали убрать пыль с городских дорог

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Теги: пыль, НМУ, выбросы, минэкологии, министр, предостережение,



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