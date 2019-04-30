"За такими ребятами идет охота!" Моор встретился с перспективной молодежью региона

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область

"За такими ребятами идет охота!" Моор встретился с перспективной молодежью региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с победителями и призерами олимпиады "Я - профессионал" и финалистами и полуфиналистами Кубка по менеджменту "Управляй!". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в Кубке "Управляй!" за два года его проведения в полуфинал вышли 18 ребят, в финал – пять; в олимпиаде "Я - профессионал" 2019 года дипломантами стали 43 человека, и пять получили медали.

"Это еще раз подтверждает, что у нас – талантливые и очень инициативные молодые люди. Вспоминаю свою студенческую молодость и могу констатировать, что сегодня условия для самореализации, безусловно, шире. Мы в последние годы много говорим о социальных лифтах, о том, как они должны работать. Абсолютно все работодатели в один голос твердят о дефиците хороших молодых и развивающихся специалистов, и они внимательно относятся к таким конкурсам. За такими ребятами, как вы, по-настоящему идет охота", – высказал мнение Александр Моор.

Он подчеркнул, что цель органов власти – создать такие условия в региональной экономике, чтобы после окончания вуза молодежь хотела жить и работать здесь, а не стремилась уехать.

(2019)|Фото: admtyumen.ru

"Мы с вами живем в такое время, когда все умения и навыки быстро устаревают. Образование и самообразование – это процесс, который никогда не закончится. Не успокаивайтесь на достигнутых результатах, успешно заканчивайте вузы и продолжайте свой творческий поиск, реализовывайте свои мечты", – напутствовал губернатор студентов и наградил их благодарственными письмами.

Олимпиада студентов "Я - профессионал" предусматривает 54 направления, в 2018-2019 годах для участия в ней зарегистрировались более полумиллиона человек. Лучшие из лучших получат денежные премии от 200 до 300 тыс. руб., зачет участия в олимпиаде при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, размещение профиля в национальной кадровой базе "Я - профессионал" и возможность стажировки в ведущих российских компаниях.

Кубок по менеджменту "Управляй" проводится по восьми компетенциям: "Управляй политикой", "Управляй компанией", "Управляй стартапом", "Управляй шоу-бизнесом", "Управляй технологиями", "Управляй медиа", "Управляй финансами", "Управляй модой". Победители проекта получают недельную стажировку в российской компании в Гонконге, гранты на обучение в размере 500 тыс. руб., участие в национальном финале Global Managment Challenge – мирового чемпионата по управлению.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"За такими ребятами идет охота!" Моор встретился с перспективной молодежью региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: моор, встреча, победители олимпиады



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5909

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети