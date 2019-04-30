30 Апреля 2019
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Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России для участия в ЧМ-2019

Игроки клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прибыли в расположение сборной России, которая сейчас готовится к чемпионату мира.

Напомним, ЧМ-2019 пройдет в мае в Словакии. Россия сыграет в группе В и встретится со сборными Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, Овечкин, Кузнецов и Орлов прилетели в Москву и уже присоединились к сборной. Еще один представитель НХЛ - защитник "Торонто" Никита Зайцев - прибудет в расположение национальной команды в Чехию.

Ранее голкипер российской сборной Андрей Василевский представил шлем, в котором он сыграет на предстоящем чемпионате мира.

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Овечкин, Кузнецов и Орлов прибыли в расположение сборной России для участия в ЧМ-2019

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Теги: Овечкин, сборная России, ЧМ-2019, хоккей



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