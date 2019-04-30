Сняли с самолета: задержан министр экономики Дагестана

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хазбулатов.

По данным "Интерфакса", его сняли с самолета, когда он намеревался покинуть республику. Возбуждено уголовное дело. Идут обыски в доме министра и в здании министерства.

В январе этого года в газовой сфере Дагестана прошли массовые обыски, которые затронули почти тысячу предприятий.

Как сообщало Накануне.RU, Дагестан буквально сотрясают коррупционные скандалы, уголовные дела возбуждаются одно за другим. Ранее ФСБ возбудило дело о превышении должностных полномочий в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявляли, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном и проводится на территории всей страны.