Моор направил 450 миллионов на озеленение и благоустройство тюменских дворов и скверов

Три сквера и десятки дворов благоустроят в Тюмени до 2024 года - распоряжение о выделении дополнительных средств подписал глава региона Александр Моор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, на цели благоустройства направлено 450 миллионов рублей, в том числе 120 из федеральной казны

"Планируется благоустроить три крупных общественных пространства: сквер Якова Неумоева и прилегающую территорию, озеленение территории по ул. Вьюжной (в районе школы), озеленение территории по ул. Логунова – ул. Широтная, 53, 55 – ул. Пермякова, 54б. Кроме того, на выделенные средства будут выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 25 многоквартирных домов Тюмени, куда войдут участки улиц 70 лет Октября, п. Мелиораторов, Энергостроителей, 30 лет Победы, Станционной, проезда Заречного и других", - рассказали в пресс-службе.

"Работа по благоустройству дворовых территорий и зелёных уголков с воодушевлением воспринимается жителями и позитивно ими оценивается. Нам удалось выстроить диалог с людьми. Они высказывают свои потребности, мы учитываем их интересы", – подчеркнул Моор.

Губернатор Александр Моор неоднократно отмечал, что Тюменская область входит в число регионов – лидеров в России по созданию комфортной городской среды. Реализовано большое число проектов по благоустройству общественных пространств – площадей, парков, набережных, а также дворовых территорий.