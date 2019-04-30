В Перми жильцы дома, в котором обвалилось перекрытие, сегодня могут вернуться в свои квартиры

С сегодняшнего дня жители дома по ул. Революции, 3/1, в котором произошло обрушение плиты на техническом этаже, смогут вернуться в свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации департамента ЖКХ администрации Перми, подрядчик "СК Достойное жилье" по заказу городских властей оперативно выполнил работы по усилению конструкций, переустройству и усилению перекрытий 14-ого этажа, а также восстановлению перекрытий. Информацию о готовности квартир можно уточнить в администрации Свердловского района и у председателя ТСЖ.

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей. Вскоре в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи. Жильцам, которые снимали жилье, власти города пообещали компенсации в сумме от 15 тыс. руб./мес. за "однушку" до 22 тыс. руб./мес. за "трешку".

Конструктивные элементы здания были тщательно обследованы - на эти цели было выделено 20,8 млн руб.. Причиной обрушения, по мнению экспертов "ВерхнекамТИСИЗ" и специалистов ПНИПУ стали дефекты, допущенные при строительстве, а именно – ненормативное состояние сварных швов перекрытий, плит и опорных балок технического этажа, где произошло обрушение.

Добавим, что после ремонта в доме подрядчик "СК Достойное жилье" несет гарантийные обязательства в течение трех лет. Также в постоянном режиме будет вестись мониторинг состояния конструктивных элементов дома.