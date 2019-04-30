В Перми жильцы дома, в котором обвалилось перекрытие, сегодня могут вернуться в свои квартиры

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми жильцы дома, в котором обвалилось перекрытие, сегодня могут вернуться в свои квартиры

С сегодняшнего дня жители дома по ул. Революции, 3/1, в котором произошло обрушение плиты на техническом этаже, смогут вернуться в свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По информации департамента ЖКХ администрации Перми, подрядчик "СК Достойное жилье" по заказу городских властей оперативно выполнил работы по усилению конструкций, переустройству и усилению перекрытий 14-ого этажа, а также восстановлению перекрытий. Информацию о готовности квартир можно уточнить в администрации Свердловского района и у председателя ТСЖ.

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей. Вскоре в сопровождении спасателей жильцы смогли забрать личные вещи. Жильцам, которые снимали жилье, власти города пообещали компенсации в сумме от 15 тыс. руб./мес. за "однушку" до 22 тыс. руб./мес. за "трешку".

Конструктивные элементы здания были тщательно обследованы - на эти цели было выделено 20,8 млн руб.. Причиной обрушения, по мнению экспертов "ВерхнекамТИСИЗ" и специалистов ПНИПУ стали дефекты, допущенные при строительстве, а именно – ненормативное состояние сварных швов перекрытий, плит и опорных балок технического этажа, где произошло обрушение.

Добавим, что после ремонта в доме подрядчик "СК Достойное жилье" несет гарантийные обязательства в течение трех лет. Также в постоянном режиме будет вестись мониторинг состояния конструктивных элементов дома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми жильцы дома, в котором обвалилось перекрытие, сегодня могут вернуться в свои квартиры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ремонт дома, улица революции, обрушение плит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.04.2019 14:22 Мск На ремонт дома по улице Революции в Перми выделено 20,8 миллионов
Ранее 06.03.2019 09:53 Мск Причиной обрушения плит в доме №3/1 по Революции в Перми стали нарушения при возведении здания
Ранее 19.02.2019 13:44 Мск В Перми началось усиление конструкций аварийного дома по улице Революции, 3/1
Ранее 07.02.2019 08:35 Мск Эксперты обследуют грунт рядом с пермским домом на улице Революции, в котором рухнули перекрытия
Ранее 30.01.2019 11:36 Мск Угрозы обрушения дома на улице Революции в Перми нет
Ранее 29.01.2019 13:41 Мск Восстановление дома на улице Революции в Перми займет полтора месяца
Ранее 28.01.2019 11:35 Мск В Перми выясняют причины обрушения перекрытий в доме на улице Революции
Ранее 28.01.2019 08:40 Мск Власти Перми разрешили забрать личные вещи жильцам дома на улице Революции
Ранее 27.01.2019 16:48 Мск В Перми в жилом доме на улице Революции обрушились перекрытия

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5909

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети