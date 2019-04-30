ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского управления.

Лабораторию организовал москвич с целью сбыта крупных партий синтетических наркотиков через нелегальные интернет-магазины.

Наркоторговец был задержан с поличным и впоследствии арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. "В частном домовладении на территории Московской области у него обнаружены и изъяты свыше 164 кг жидкости, содержащей в сухом остатке более 28 кг синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы", - говорится в сообщении.