30 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Путин направил телеграмму отрекшемуся от престола императору Японии

Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В частности, отмечается внимание Акихито к российско-японским отношениям, которые получили "заметное развитие" в годы его пребывания на императорском престоле.

Путин выразил надежду, что связи между государствами "будут и впредь укрепляться на всех направлениях".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, информация об отречении императора от престола появилась еще в августе 2016 года. Причиной такого решения стало желание Акихито уйти на покой до того, как он лишится возможности по состоянию здоровья выполнять обязанности в полной мере.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления.

85-летний японский император совершил ритуалы, связанные с отречением от престола, а также выступил с обращением к народу. 1 мая в полномочия вступит его наследник - старший сын принц Нарухито.

Император Акихито – старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн. Родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. Акихито считается единственным правящим в мире императором.

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Путин направил телеграмму отрекшемуся от престола императору Японии

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Теги: владимир путин, япония, император акихито



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Ранее 01.12.2017 09:02 Мск В Японии согласовали дату отречения от престола императора Акихито

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