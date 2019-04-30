В ЦИК предложили 16 регионам снизить муниципальный фильтр на выборах в сентябре

ЦИК предложил ряду регионов РФ снизить муниципальный фильтр на выборах в сентябре. Соответствующие обращения направлены главам 16 субъектов РФ от имени главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

"29 апреля 2019 года председатель ЦИК России Элла Памфилова направила обращения в адрес руководителей законодательной и исполнительной власти 16 субъектов Российской Федерации, где в сентябре пройдут выборы глав регионов", - говорится в сообщении.

Этим субъектам предложено рассмотреть возможность внесения поправок и снизить уровень муниципального фильтра до 5%, а в Санкт-Петербурге – до 6%. По мнению ЦИК, это может способствовать повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах.