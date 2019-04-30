Экспертный совет обсудит судьбу Шарташского лесопарка в Екатеринбурге в начале мая

Экспертный совет Шарташского лесопарка в Екатеринбурге впервые собирается, чтобы поговорить о развитии парка. Об этом сообщил участник совета Александр Умников в группе "За наш Шарташ" в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Собрание Экспертного совета состоится 6 мая. На повестке несколько вопросов: отчёт о проделанной работе ГБУ "Шарташский лесной парк", план работы на 2019 год, а также утверждение плана работы экспертного совета на год.

Напомним, что в конце марта глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководству Шарташского лесопарка и всем профильным специалистам активизировать работу по развитию рекреационной зоны.

Как заявил Куйвашев, в ближайшие годы в парке предстоит создать экологически чистую, благоустроенную, безопасную территорию здоровья, спорта, досуга и отдыха.

Стоит отметить, что работы по благоустройству вошли в план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Глава региона ещё раз напомнил участникам совещания о внушительных объемах предстоящей работы и сжатых сроках ее выполнения.

Ранее стало известно, что благоустройством Шарташского лесопарка в Екатеринбурге займется компания ООО "Уралдортехнологии".