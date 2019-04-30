30 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале начальника пожарно-спасательной части будут судить за мошенничество и взятки

Начальник 66-й пожарно-спасательной части ФГКУ "6 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области" предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый зная, что водитель пожарно-спасательной части лишен водительских прав, получил от последнего 27,5 тыс. рублей за непринятие мер к его увольнению.

Также, по версии следствия, он получил взятки по 9 тыс. руб. под предлогом оказания помощи двоим сотрудникам части в решении вопросов выплаты премии за 2018 год, а также за непринятие мер дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения. При этом он знал, что по результатам служебных проверок в отношении указанных лиц таких решений о лишении премии и применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения не принималось.

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На Южном Урале начальника пожарно-спасательной части будут судить за мошенничество и взятки

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Теги: суд, мошенничество, взятка,



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