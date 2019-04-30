Погода идёт на плюс. Свердловские синоптики обещают жаркий май

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Погода идёт на плюс. Свердловские синоптики обещают жаркий май

Северо-западный циклон, атаковавший четыре дня назад Средний Урал ушёл, оставив заключительный аккорд в виде сугробов, ему на смену двигаются тёплые массы воздуха, которые задержатся на продолжительное время, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС-Урал рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, сообщившая, что температура начнёт интенсивно повышаться через два дня, когда прекратятся, в том числе, ночные заморозки. Так, в ночь на 2 мая свердловчан ожидает около нуля градусов, днём до +10-15 градусов по Цельсию.

"В последующие дни пройдут атмосферные фронты, которые принесут основные воздушные массы с юго-запада, температура ещё повысится, - сказала Шепоренко. - Поэтому 3 мая в большинстве районов области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, воздух прогреется до +13-18".

В дальнейшем, с 5 по 11 мая, термометры покажут до +24 днём и до +13 градусов ночью, дожди прекратятся.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, какое уральцев ждёт лето, синоптик не стала заглядывать так далеко.

"Мы не занимаемся длительными прогнозами, этим занимается Гидрометцентр России, - пояснила она. - Но, по имеющемуся прогнозу, май ожидается теплее обычного, температура будет даже выше нормы. А в целом лето ожидается достаточно умеренным".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Погода идёт на плюс. Свердловские синоптики обещают жаркий май

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, свердловская область погода, гололедица,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.04.2019 07:56 Мск Синоптики: снег в Свердловской области растает на этой неделе, но возможны новые сюрпризы от погоды
Ранее 28.04.2019 18:14 Мск МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. К снегопаду добавится сильный ветер
Ранее 28.04.2019 14:02 Мск Свердловскую область накрыла сильная метель: ГИБДД ограничила перевозки групп детей
Ранее 27.04.2019 13:11 Мск МЧС предупредило свердловчан о снеге, метели и гололедице

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5909

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети