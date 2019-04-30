Погода идёт на плюс. Свердловские синоптики обещают жаркий май

Северо-западный циклон, атаковавший четыре дня назад Средний Урал ушёл, оставив заключительный аккорд в виде сугробов, ему на смену двигаются тёплые массы воздуха, которые задержатся на продолжительное время, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС-Урал рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, сообщившая, что температура начнёт интенсивно повышаться через два дня, когда прекратятся, в том числе, ночные заморозки. Так, в ночь на 2 мая свердловчан ожидает около нуля градусов, днём до +10-15 градусов по Цельсию.

"В последующие дни пройдут атмосферные фронты, которые принесут основные воздушные массы с юго-запада, температура ещё повысится, - сказала Шепоренко. - Поэтому 3 мая в большинстве районов области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, воздух прогреется до +13-18".

В дальнейшем, с 5 по 11 мая, термометры покажут до +24 днём и до +13 градусов ночью, дожди прекратятся.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, какое уральцев ждёт лето, синоптик не стала заглядывать так далеко.

"Мы не занимаемся длительными прогнозами, этим занимается Гидрометцентр России, - пояснила она. - Но, по имеющемуся прогнозу, май ожидается теплее обычного, температура будет даже выше нормы. А в целом лето ожидается достаточно умеренным".