30 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

На первомайской акции в центре Екатеринбурга ожидается до 25 тысяч человек

Завтра, 1 мая, в Екатеринбурге пройдет традиционная первомайская демонстрация.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, шествие стартует в 9 часов 35 минут от улицы Пушкина до Площади 1905 года, где в 10 часов начнется митинг. Его откроет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Ожидается, что на первомайском митинге выступят губернатор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина, секретарь политсовета регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий, сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор Уральского политехнического колледжа Владислав Камский и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Также планируются выступления представителей профсоюзов бюджетной сферы и промышленности, молодежных организаций региона.

Первомай, Екатеринбург, 1 мая(2016)|Фото:Накануне.RU

По данным организаторов, первомайская акция соберет в центре Екатеринбурга 20-25 тысяч человек, а всего по области на торжественные митинги выйдут более 100 тысяч человек.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий будет перекрыто или ограничено движение по ряду улиц в центре уральской столицы, также будут изменены схемы движения общественного транспорта.

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На первомайской акции в центре Екатеринбурга ожидается до 25 тысяч человек

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Теги: Первомай, демонстрация, Екатеринбург



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