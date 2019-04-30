30 Апреля 2019
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В Прикамье идет регистрация участников на конкурс "Молодежный резерв Прикамья"

Желание принять участие в кадровом конкурсе "Молодежный резерв Прикамья" изъявили уже порядка 350 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Регистрация на конкурс продлится до 13 мая. Участниками могут стать прикамцы, возрастом до 35 лет с высшим образованием. После регистрации участникам предстоит пройти два этапа - очный и заочный. Итоги первого этапа конкурса будут подведены до 10 июня. Полуфиналисты Всероссийского конкурса "Лидеры России" имеют определенное преимущество - они проходят сразу на очный этап. Итоги второго этапа подведут до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года.

Победители войдут в молодежный резерв Пермского края и смогут стать участниками годовой программы развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Наставниками победителей в течение года будут руководители региональных органов власти.

Кроме того, конкурс открывает возможности для карьерного роста. В прошлом году около 20 победителей получили работу в органах власти, в том числе на руководящих должностях.

Добавим, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников называл вовлечение молодежи во все проекты, которые реализуются в регионе одной из ключевых задач краевых властей. Губернатор подчеркивал, что важно, чтобы молодые люди чувствовали себя частью этих процессов и понимали, что это "сделано вместе с ними и для них".

В том числе для того, чтобы талантливая молодежь могла применить свои знания и умения в родном регионе реализуется конкурс "Молодежный резерв Прикамья".

Напомним, участниками прошлогоднего конкурса стали 1053 человека. Он прошел в два этапа. Интеллектуальный тест прошли 228 человек, 120 вышли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев и вошли в молодежный резерв Прикамья, который открывает возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев. В настоящий момент трудоустроились уже более 15 резервистов, в том числе и на руководящие позиции.

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В Прикамье идет регистрация участников на конкурс "Молодежный резерв Прикамья"

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Теги: молодежный резерв прикамья, конкурс



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Ранее 01.03.2019 11:30 Мск В Пермском крае вновь пройдет конкурс "Молодежный резерв Прикамья"

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