Под Пятигорском на площади 2,4 тысячи "квадратов" горит магазин с автомаслами

Сильный пожар разгорелся в строительном магазине с автомаслами под Пятигорском.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. м.

Уточняется, что магазин находится в Предгорном районе на окраине поселка Горячеводский, напротив рынка "21 век". При этом, по данным спасателей, есть угроза распространения огня.

Напомним, в выходные крупный пожар случился под Воронежем, на складах "Регионального распределительного центра". Пламя распространилось на 42 тысячи кв.м. площади. Под утро обвалилась кровля сгоревшего помещения.