Порошенко не позволит давать россиянам "святое украинское гражданство", иначе его "примут все 140 миллионов"

Уходящий президент Украины Петр Порошенко, заявил, что "святое украинское гражданство" приняло бы все население России, поэтому он этого не допустит. Он заявил об этом, выступая в Украинском католическом университете во Львове, комментируя намерение новоизбранного президента Владимира Зеленского давать россиянам украинское гражданство в ответ на идею президента России Владимира Путина предоставлять российские паспорта всем желающим гражданам Украины.

Порошенко заявил, что украинское гражданство "примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше". Но он не позволит "купить Украину за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить, - что на Украине будет дешевле газ", - сказал олигарх.

Отметим что вчера Путин похвалил Зеленского за его намерение, так как считает, что от общего гражданства двух стран люди только выиграют.

"Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать", - сказал Путин.