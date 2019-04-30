"Это стандартная формулировка аудитора". В "ЮТэйр" отрицают вероятность остановки полётов из-за долгов

В авиакомпании "ЮТэйр" прокомментировали информацию о возможной приостановке перелётов из-за долгов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

По словам президента "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, перевозчик опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полеты по расписанию.

"Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 г. отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 г. Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", - цитирует Пермякова пресс-служба.

Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности, заявил он.

"Это фраза из заключения внешнего аудитора, который, согласно стандартам аудиторской деятельности, обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 г.", - резюмировал Пермяков.

Напомним, о том, что компания может прекратить перевозки, стало известно после публикации аудиторского отчёта о финансовой деятельности "ЮТэйр", где говорится о серьёзных долгах. В нём сказано, что в ушедшем году "ЮТэйр" и её "дочки" понесли чистый убыток в 22 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г., краткосрочные обязательства группы компаний превышают её оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы имеют отрицательную величину в 30,6 млрд руб.

Кроме того, в 2018 г. группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитам, она имеет "значительную задолженность", которую невозможно погасить без рефинансирования или реструктуризации. Аудиторы сомневаются, сможет ли "ЮТэйр" продолжать работать.