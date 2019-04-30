30 Апреля 2019
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Происшествия Москва

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков заключенным "Матросской тишины"

Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств заключенным "Матросской тишины", несколько из которых погибли в результате передозировки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

"Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, ОСБ УФСИН по городу Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в СИЗО, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Сбыт наркотиков заключенным на территории СИЗО "Матросская тишина" произошел в период с 22 по 24 апреля 2019 года. "Вследствие чего четверо следственно-арестованных получили острое наркотическое отравление. В результате отравления двое мужчин скончалось, двое пострадавших выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, после гибели заключенных "Матросской тишины" в результате приема наркотических средств были организованы масштабные проверки во всех московских СИЗО. Проверять, в первую очередь, будут комнаты приема передач, КПП, а также оценят качество досмотра продуктов питания и вещей.

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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков заключенным "Матросской тишины"

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Теги: СИЗО, проверки, Москва, матросская тишина



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