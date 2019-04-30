30 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский обвинил окружение Порошенко в распространении лжи о себе и связях с Россией

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил окружение своего предшественника Петра Порошенко в распространении ложных новостей о себе и связях с российскими СМИ. Об этом говорится в заявлении "ЗеКоманды" в Telegram-канале.
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Отмечается, что в последние дни людьми из окружения Порошенко "были сфабрикованы несколько откровенно лживых новостей", поскольку Порошенко так и не смог достойно принять своего поражения на выборах.

"Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины", – заявили у Зеленского.

Так, депутат Верховной рады, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, который заподозрил Зеленского в содействии президенту России Владимиру Путину, сообщил, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским был замечен немецкий политик Грегор Гизи, ратующий за возвращение России в ПАСЕ. Новость не подтвердилась, но, хотя Арьев и извинился, разошлась в СМИ.

Также якобы сторонники Порошенко распространили сообщение, что Зеленский отдыхал на яхте олигарха Игоря Коломойского, которого Порошенко назвал хозяином Зеленского.

У Зеленского пригрозили, что ответственность наступит неизбежно и скоро, он возвращается к делам, и "для некоторых они могут стать уголовными".

Примечательно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал польской Rzeczpospolita, что не видит принципиальной разницы между Порошенко и Зеленским.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России", – сказал Юнкер.

Напомним, 26 апреля Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов, чтобы не дать ему успеть распустить парламент.

Владимир Зеленский(2019)|Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

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Зеленский обвинил окружение Порошенко в распространении лжи о себе и связях с Россией

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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