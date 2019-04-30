Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400 взамен поврежденных

Несколько десятков новых ракет к ЗРК С-400 "Триумф" были отправлены из России в Китай для замены боеприпасов, поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш.

Ракеты отправили в начале апреля морским транспортом, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Китай стал первой страной, куда на экспорт были поставлены новейшие российские системы ПВО. Согласие на поставку в Поднебесную ЗРК С-400 президент РФ Владимир Путин дал еще в 2014 году. О заключении контракта было официально объявлено в апреле 2015 года.

Однако в 2017 году одно из судов, перевозивших комплектующие для С-400, попало в шторм в районе Ла-Манша и было вынуждено вернуться назад.

Как сообщалось ранее, КНР получит новые ракеты к С-400 взамен поврежденных при шторме.