30 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом Украина

Пушков об отпуске Зеленского в Турции: на Украине думали, что он будет отдыхать на турбазе?

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал отдых избранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции. Сенатор выразил недоумение, почему всех так интересует, сколько тот потратил.
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Напомним, утром 26 апреля Зеленский улетел в Турцию. Об этом он сам написал в Facebook и выложил фотографию из аэропорта. По его словам, он повез детей на ежегодный фестиваль "Весело". Избранный украинский президент подчеркнул, что это первые выходные за четыре месяца.

Сегодня в СМИ появилась информация, что отдых Владимира Зеленского в Турции якобы обошелся ему в 30 тысяч долларов. Это вызвало массу различных споров в соцсетях.

Не остался в стороне и Алексей Пушков. В своем Твиттере он задался вопросом: неужели на Украине не знали, "что вместо миллиардера они выбрали миллионера?".

Владимир Зеленский(2019)|Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Или там считали, что он на работу президента будет ездить на велосипеде и отдыхать на турбазе? Теперь подсчитывают, сколько потратил за три дня в Турции", - отметил российский сенатор.

Пушков добавил, что Зеленский "сколько потратил, столько и потратил".

"Такого выбрали", - заключил он.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Зеленский резко ответил Владимиру Путину о российских паспортах для украинцев.

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Пушков об отпуске Зеленского в Турции: на Украине думали, что он будет отдыхать на турбазе?

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Теги: Пушков, Зеленский, Турция



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