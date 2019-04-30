Жителя Копейска будут судить за ДТП, в котором погиб священник и его дочь

21-летний житель Копейска предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб священник и его несовершеннолетняя дочь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла утром 26 февраля. По версии следствия, обвиняемый отвлекся от управления автомобилем AUDI A4, потерял контроль за движением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем Рено Дастер. От удара Рено столкнулся с автопоездом.

В результате ДТП погиб священник и его шестнадцатилетняя дочь.

Добавим, что обвиняемый вину признал в полном объеме.