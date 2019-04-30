На предприятии закрытого уральского города в шкафчике у рабочего нашли арсенал оружия

На одном из предприятий закрытого города Новоуральск нашли целый арсенал оружия. Возбуждено и расследуется два уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в дежурную часть отдела полиции поступил сигнал от администрации одного из городских предприятий, что в раздевалке производственного помещения на улице Походной обнаружены боеприпасы. На место в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Полицейскими были изъяты: обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра, переделанного самодельным способом, а также 51 патрон калибра 5,6 мм и взрывчатое вещество массой 151,5 грамма.

Хозяина арсенала на рабочем месте не оказалось: его сыщики задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. Мужчина рассказал, что с 1989 по 1991 годы проходил срочную службу и неоднократно выезжал в командировки в различные города страны, и в одной из войсковых частей обнаружил бесхозное взрывчатое вещество с запалом воспламенительного типа. По окончании службы он привез находку в свою деревню Шалинского района, где хранил в частном доме.

Обрез охотничьего ружья, а также малокалиберные патроны мужчина, с его слов, нашел в 2010 году в подвале одного из частных заброшенных домов. В 2017 году он переехал на новое место жительства в Новоуральск и вместе с личными вещами привез оружие и боеприпасы, а устроившись работать на предприятии, хранил арсенал в шкафчике для одежды.

Изъятое оружие было направлено на исследование, по результатам которого возбуждено два уголовных дела. Теперь владельцу оружия и боеприпасов грозит реальное лишение свободы и штраф.