Губернатор Воронежской области заявил, что "Магнит" трудоустроит весь персонал сгоревшего распределительного центра

Последствия пожара в распределительном центре торговой сети "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области, который произошел в ночь на 28 апреля, обсуждали накануне участники еженедельного оперативного совещания у губернатора региона Александра Гусева.

Напомним, пожар начался в 00.05. Горела кровля. В 4.12 часов пожар был локализован на площади в 42 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 20 тысяч квадратных метров. В 8 часов утра удалось ликвидировать открытое горение. Начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель отметил, что подобного техногенного пожара еще не было в истории региона.

На проливке и разборе конструкций задействовано 6 единиц техники, 3 автоцистерны, 3 поливомоечные машины и 15 человек личного состава. Всего же к тушению пожара было привлечено 124 человека и 50 единиц техники. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, его мог спровоцировать аварийный режим работы электрооборудования.

Александр Кошель поблагодарил администрацию городского округа город Воронеж за организацию работы поливомоек и доставку воды к месту тушения пожара. По его словам, основные объекты распределительного центра удалось спасти от огня.

Александр Гусев сообщил, что с руководством "Магнита" достигнута договоренность о дальнейшей судьбе сотрудников распределительного центра (на объекте работало 900 человек) и о недопущении образования задолженности по заработной плате. "Я сегодня разговаривал с окружным директором компании. Они намерены трудоустроить весь персонал", – прокомментировал губернатор.