30 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале депутата приговорили к обязательным работам за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

На Южном Урале депутата Красногорского городского поселения назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года депутат был оштрафован и лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в состоянии опьянения. Однако в феврале он снова был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение пьяным.

В ходе освидетельствования у обвиняемого было установлено алкогольное опьянение.

По решению суда кроме обязательных работ ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств сроком на два года.

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На Южном Урале депутата приговорили к обязательным работам за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

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Теги: депутат, вождение, алкоголь, суд,



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