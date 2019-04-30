Депутаты Госдумы предложили создать "список Бутиной"

В Госдуме предложили создать "список Бутиной", в который будут включены должностные лиц США, причастные к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.

Об этом сказано в депутатском запросе на имя главы МИД Сергея Лаврова, сообщают "Известия".

Авторы инициативы заявили, что дело против россиянки было незаконно открыто ради укрепления мифа о "российском вмешательстве" в дела США.

Парламентарии считают, что Бутина была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали, ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало.

Напомним, россиянка была задержана 15 июля прошлого года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

Приговор был вынесен 26 апреля. Марию Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины этого срока россиянка уже провела под стражей, а потому ее адвокат Роберт Дрисколл полагает, что вернуться на родину Бутина сможет в ноябре.

Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке. По мнению президента приговор был вынесен только для того, чтобы "сохранить лицо". Глава государства согласился с комментарием МИДа, заявив, что непонятно за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.