Минпромторг России готов поддержать предприятия Челябинской области
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Алексей Текслер обсудили перспективы развития машиностроения в Челябинской области и вопросы субсидирования поставок в регион общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
В частности, они говорили о поддержке автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производстве современного отечественного энергетического оборудования.
Также были затронуты актуальные вопросы деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.
Как отметил Алексей Текслер, в Челябинской области существует большой потенциал развития машиностроительной отрасли. Поэтому он считает, что совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, обратив внимание на экспортный потенциал.
В свою очередь Денис Мантуров подтвердил готовность оказывать государственную поддержку предприятиям Челябинской области.