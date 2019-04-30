Минпромторг России готов поддержать предприятия Челябинской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Алексей Текслер обсудили перспективы развития машиностроения в Челябинской области и вопросы субсидирования поставок в регион общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, они говорили о поддержке автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производстве современного отечественного энергетического оборудования.

Также были затронуты актуальные вопросы деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.

Как отметил Алексей Текслер, в Челябинской области существует большой потенциал развития машиностроительной отрасли. Поэтому он считает, что совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, обратив внимание на экспортный потенциал.

В свою очередь Денис Мантуров подтвердил готовность оказывать государственную поддержку предприятиям Челябинской области.