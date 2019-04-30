"Красная машина": Василевский представил шлем, в котором будет играть на чемпионате мира

Вратарь сборной России Андрей Василеский представил шлем, в котором сыграет на предстоящем чемпионате мира.

На шлеме с номером 88 изображен золотой двуглавый орел, а также надписи "Россия" и "Red Machine" ("Красная машина"). Фотографии опубликованы на странице агента игрока Дэна Мильштейна.

Напомним, что Василевский вместе со своим партнером по "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никитой Кучеровым прибыл в расположение национальной команды после завершения выступления клуба в Кубке Стэнли.

ЧМ-2019 пройдет в Словакии. Россия в группе В встретится со сборными Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.