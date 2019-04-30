Александр Гусев поставил задачу контролировать ремонт воинских захоронений постоянно

Как идет общественный мониторинг военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области, обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания, которое накануне провел губернатор Александр Гусев. Заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области Любовь Шевлякова доложила, что мониторинг был проведен в рамках комплексного плана подготовки и проведения празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественная палата совместно с Воронежским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов провела независимую общественную оценку состояния паспортизированных воинских захоронений и состояния символических военно-мемориальных объектов, находящихся на территории региона.

Были созданы рабочие группы по проведению мониторинга. Основная задача заключалась в осмотре и выявлении проблемных воинских захоронений, а также символических военно-мемориальных объектов. Проводилась фотофиксация с последующим составлением соответствующих актов осмотров объектов. Работа велась в два этапа: в феврале и апреле 2019 года, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На первом этапе было осмотрено 595 паспортизированных воинских захоронений и 737 символических военно-мемориальных объектов в 34 муниципальных районах и городских округах области.

Любовь Шевлякова сообщила, что 12 паспортизированных воинских захоронений получили оценку «неудовлетворительно». По согласованию с главами администраций муниципальных районов Воронежской области в апреле был проведен повторный мониторинг объектов в данных районах. В итоге установлено, что в ремонте дополнительно нуждаются паспортизированные воинские захоронения, расположенные в Подгоренском, Хохольском, Нижнедевицком и Ольховатском муниципальных районах.

Шевлякова отметила, что в муниципальных районах и городских округах занимаются устранением выявленных недостатков. Кроме того, в целях постоянного контроля озвучено предложение закрепить воинские захоронения и символические военно-мемориальные объекты на шефских принципах за предприятиями области.

Губернатор инициативу одобрил и подчеркнул, что обсуждаемая тема является очень важной. "Мы уже договорились по процедуре, в том числе по финансированию, как эти работы все выполнять. Контроль нужно продолжать", – добавил Александр Гусев.

Департаменту по развитию муниципальных образований области поручено взаимодействовать в данном вопросе с общественниками. "Мы обычно берем под охрану такие объекты в преддверии праздника Победы. Но теперь нам нужно брать на целый год фактически, чтобы на объектах, где работы проведены, что-нибудь не произошло. Давайте этой работой займемся", – поставил задачу глава региона.