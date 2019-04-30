30 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге благоустроят ещё один сквер на Химмаше. Надо только вырубить деревья

Администрация Екатеринбурге планирует благоустроить сквер по ул. Грибоедова. Как сообщается на едином сайте госзакупок, компания должна выполнить валку деревьев, демонтажные работы, озеленение и установить малые архитектурные формы. Сумма заказа - 13,7 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Подрядчик должен убрать тополя, которые растут вдоль сквера на Грибоедова. Вместо них посадят клён, яблони, кустарники и сирень.

"Валка деревьев с корчёвкой пней, разборка асфальтового покрытия пешеходных дорожек, разборка бортовых камней, демонтаж скамей забетонированных, разработка и вывоз непригодного грунта, устройство насыпи для пешеходных дорожек, устройство пешеходных дорожек из пигментного (цветного) асфальта, установка бортовых камней, установка дорожных знаков, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, вазоны)", - прописано в документации.

Благоустройство надо закончить до 15 августа 2019 года.

Напомним, что активисты Екатеринбурга начали бить тревогу, когда узнали, что для "благоустройства" парка Зелёная роща необходимо вырубить более 200 взрослых деревьев. В мэрии с пониманием относятся к тревогам городских активистов, но просят не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучшее и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.

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В Екатеринбурге благоустроят ещё один сквер на Химмаше. Надо только вырубить деревья

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Теги: сквер, екатеринбург, химмаш, вырубка деревьев, благоустройство



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