30 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Эко-активист, депутат, пенсионер МВД. На пост главы Копейска претендуют десять человек

На пост главы Копейска претендуют десять кандидатов.

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города подали врио главы города Андрей Фалейчик, учитель истории Данил Плотников, директор ООО "Эталон" Алексей Виноградов, депутат Копейска Григорий Жаднов, челябинский эко-активист Дмитрий Закарлюкин, замглавы Чебаркуля Юрий Заневский, пенсионер МВД Георгий Невский, гендиректор ООО "УралМашТрейд" Андрей Соснин, специалист отдела ООО "Абсолют" Анатолий Тимофеев и гендиректор ООО "Кроносервис" Роберт Шаерман.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик. В апреле в городе был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.

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Эко-активист, депутат, пенсионер МВД. На пост главы Копейска претендуют десять человек

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Теги: Андрей Фалейчик, Копейск, глава, конкурс,



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