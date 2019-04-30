Эко-активист, депутат, пенсионер МВД. На пост главы Копейска претендуют десять человек

На пост главы Копейска претендуют десять кандидатов.

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города подали врио главы города Андрей Фалейчик, учитель истории Данил Плотников, директор ООО "Эталон" Алексей Виноградов, депутат Копейска Григорий Жаднов, челябинский эко-активист Дмитрий Закарлюкин, замглавы Чебаркуля Юрий Заневский, пенсионер МВД Георгий Невский, гендиректор ООО "УралМашТрейд" Андрей Соснин, специалист отдела ООО "Абсолют" Анатолий Тимофеев и гендиректор ООО "Кроносервис" Роберт Шаерман.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик. В апреле в городе был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.