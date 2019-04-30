30 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область

В администрации Заводоуковска проводятся следственные действия

В администрации Заводоуковска проходят следственные действия, якобы в отношении заместителя главы города по соцвопросам, сообщил Накануне.RU информированный источник. По его данным, чиновница задержана.
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Источник в правоохранительных органах региона подтвердил Накануне.RU информацию о "проведении следственных мероприятий", однако что именно вменяют чиновнице, неизвестно.

Добавим, что в администрации не подтвердили и не опровергли эту информацию. Суд не располагает данными о возможном аресте женщины. В управление Следственного комитета и в администрацию города направлены запросы.

Отметим, по данным администрации, в органах местной власти чиновница трудится с 1994 г.

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В администрации Заводоуковска проводятся следственные действия

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Теги: Римма Назарова, замглавы Заводоуковска по социальным воппросам, арест, СИЗО



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