В администрации Заводоуковска проводятся следственные действия

В администрации Заводоуковска проходят следственные действия, якобы в отношении заместителя главы города по соцвопросам, сообщил Накануне.RU информированный источник. По его данным, чиновница задержана.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил Накануне.RU информацию о "проведении следственных мероприятий", однако что именно вменяют чиновнице, неизвестно.

Добавим, что в администрации не подтвердили и не опровергли эту информацию. Суд не располагает данными о возможном аресте женщины. В управление Следственного комитета и в администрацию города направлены запросы.

Отметим, по данным администрации, в органах местной власти чиновница трудится с 1994 г.