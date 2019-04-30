Президент Шри-Ланки снял запрет на соцсети и мессенджеры, введенный после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился снять запрет на использование в стране популярных соцсетей и мессенджеров.

Запрет был введен на территории страны после серии взрывов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал News1st, решение президента о разблокировке мессенджеров и соцсетей уже вступило в силу.

Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Государственная разведывательная служба Шри-Ланки уже получила информацию о новой серии готовящихся атак с участием членов местной экстремистской группировки: целью нападений боевиков могут стать буддийские храмы острова.