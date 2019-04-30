30 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ* аль-Багдади

В интернете выложено видео, на котором, по некоторым данным, запечатлен главарь террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

В видеообращении глава группировки упоминает недавнее поражение террористов в сирийском селении Багуз. На видео он появился впервые с 2014 года, отмечает Regnum.

Власти США отреагировали на видеозапись. Так, в Госдепе заявили, что Штаты будут изучать ее подлинность и предоставят ее разведывательному сообществу. Также в заявлении ведомства говорится о намерении наказать всех главарей группировки.

Отметим, еще в 2017 году в СМИ появилась информация о захвате в Ираке американскими военными лидера ИГ аль-Багдади. Сообщалось, что после этого он был доставлен на американскую базу в сирийском городе Рас-эль-Айн, а позже - перевезен в опорный пункт у города Эль-Хасака.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, сообщил, что Кремль не располагает соответствующими данными.

Кроме того, террористы группировки ИГ объявили о гибели своего лидера в июне 2017 года. Ранее некоторые иранские СМИ распространили фотографии, которые якобы подтверждали гибель главаря террористов.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в ходе авиаудара ВКС РФ в конце мая. Также были ликвидированы 300 боевиков.

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Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ* аль-Багдади

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Теги: исламское государство, абу бакр аль-багдади



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