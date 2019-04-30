ОНФ в Челябинске начал перезагрузку

На конференции регионального отделения "Общероссийского народного фронта" в Челябинске делегаты утвердили сопредседателей движения, ранее в Москве в качестве руководителя исполкома была утверждена кандидатура Дениса Рыжего на очередной пятилетний срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе южноуральского "фронта".

Итак, руководителем ОНФ еще на одну пятилетку остался Денис Рыжий, которого поддерживают в центральном аппарате движения в Москве. Сменились сопредседатели движения, ими стали, например, директор лицея №11 в Челябинске Елена Киприянова, директор строительной компании Антон Неверов, сохранил свой пост доктор медицинских наук Олег Лукин. Ревизионную комиссию возглавил активист Вячеслав Курилин.

В штаб движения также по итогам голосования включены эксперты ОНФ, известный экономист Сергей Гордеев и директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Как отметил политолог Александр Подопригора (он также участвует в работе штаба ОНФ), впервые за пять лет в работе "пропрезидентского" ОНФ на Южном Урале принял участие официальный представитель администрации губернатора - руководитель администрации правительства Евгений Голицын."Такая перезагрузка действительно происходит после смены руководства области (напомним, что Дубровский был единственным губернатором в РФ, который за пять лет своего правления так и не нашел времени повстречаться с руководством регионального ОНФ) - есть уверенность в том, что человеку, который вскоре займет должность "политического" заместителя губернатора, не понадобятся долгие годы, чтобы осознать важность конструктивного сотрудничества с местным активом "партии Путина", - отметил эксперт.

Следует отметить, что челябинские активисты ОНФ жестко и часто выступали с критикой как администрации Челябинска, так и руководства Челябинской области. В фокусе их внимание находились такие проблемы, как скандальная "оптимизация" спортшкол в Челябинске, "мусорный коллапс", разработка и утверждение территориальной схемы по обращению с отходами и другие актуальные и злободневные темы.

Очевидно, что работа над ошибками в окружении врио губернатора Алексея Текслера проведена и вполне возможно, что у администрации будут выстроены более конструктивные отношения с общественниками.