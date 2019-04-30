"Их состояние ближе к удовлетворительному". На Южном Урале в больнице остаются восемь детей, пострадавших при пожаре в храме

Восемь детей, пострадавших при пожаре в храме, остаются в больнице. Две шестилетние девочки, которые находились в реанимации, переведены в общую палату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Вчера поздно вечером в больницу поступил еще один мальчик с жалобами на боль в горле и осиплость голоса. Кроме того, у него диагностировано сотрясение мозга.

"Таким образом, сейчас в детском отделении больницы остаются восемь детей, оказавшихся на пожаре. Их состояние ближе к удовлетворительному. Врачи планируют оставить их под наблюдением до исчезновения жалоб", - отметили в ведомстве.

Напомним, в момент пожара в церкви находились шестеро детей шести-семи лет, которые приехали на экскурсию. Дети поднялись на колокольню, когда началось возгорание. Спускаться им пришлось через задымленные помещения. Сейчас дети находятся в больнице с диагнозом острое отравление угарным газом. Позже в Саткинскую больницу поступила еще одна девочка, оказавшаяся на месте пожара.

Прокуратурой и СК организована проверка.