Кремль: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия 9 мая по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году российские власти никого из иностранных лидеров специально не приглашали, передает Regnum.

Отметим, в прошлом году на торжественных мероприятиях 9 мая вместе с Владимиром Путиным присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, а также прошли в шествии "Бессмертный полк".

В 2015 году на празднования 70-летия Победы приехали около 30 зарубежных лидеров. Среди них - Пан Ги Мун, президенты Индии, Египта, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии и Македонии, президенты бывших республик Советского Союза (за редким исключением), лидер Кубы Рауль Кастро, председатель КНР Си Цзиньпин. При этом главы европейских государств отказались от визита в Россию из-за конфликта на Украине.