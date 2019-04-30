30 Апреля 2019
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Политика В России

Кремль: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия 9 мая по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году российские власти никого из иностранных лидеров специально не приглашали, передает Regnum.

Отметим, в прошлом году на торжественных мероприятиях 9 мая вместе с Владимиром Путиным присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, а также прошли в шествии "Бессмертный полк".

В 2015 году на празднования 70-летия Победы приехали около 30 зарубежных лидеров. Среди них - Пан Ги Мун, президенты Индии, Египта, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии и Македонии, президенты бывших республик Советского Союза (за редким исключением), лидер Кубы Рауль Кастро, председатель КНР Си Цзиньпин. При этом главы европейских государств отказались от визита в Россию из-за конфликта на Украине.

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Кремль: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

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Теги: дмитрий песков, день победы



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