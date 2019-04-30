Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы на аукционе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пожертвовал свою экипировку французской благотворительной организации.

Так, бутсы игрока сборной Франции, в которых он играл в финале Чемпионата мира-2018, были проданы на аукционе в Париже за 30 тыс. евро, сообщает AFP.

Напомним, что Погба сумел один раз отличиться в матче за звание чемпиона мира с Хорватией (4:2).

Кроме этого, футболку Погба, в которой он играл в четвертьфинале Чемпионата Европы-2016 против Исландии, продали за 4 тыс. евро. Еще одна футболка, в которой он играл против сборной Голландии в отборе к ЧМ, обошлась владельцу в 3 тыс. евро.

Сообщается, что вырученные деньги направят на помощь школьникам из трудных районов французской столицы.