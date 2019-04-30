30 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

"Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений". Средний Урал и Турция расширят сферы сотрудничества

Средний Урал и Турция расширят сферы сотрудничества. Вопросы перспективных развития обсуждались на встрече губернатора Евгения Куйвашева с чрезвычайным и полномочным Послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию", – считает глава Свердловской области.

В ответном слове Посол отметил, что Турция придает большое значение участию в ИННОПРОМе и надеется развивать сотрудничество с российскими регионами.

Он также сообщил, что на сегодняшний день принято решение: официальный уровень турецкой стороны будет представлен на выставке ИННОПРОМ министром промышленности и технологий и министром торговли Республики. Кроме этого, Турция планирует провести на платформе выставки заседание Российско-Турецкого Делового совета для решения и проработки практических задач сотрудничества.

"В планах Посольства – проведение на площадке Екатеринбурге в рамках перекрестного года культуры и туризма России в Турции и Турции в России, которым объявлен 2019-й, фестиваля турецкого кино, художественной выставки и музыкального концерта турецких исполнителей", - заявил посол.

Напомним, что летом пройдут основные мероприятия саммита GMIS-2019 и ряд мероприятий юбилейной выставки ИННОПРОМ.

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"Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений". Средний Урал и Турция расширят сферы сотрудничества

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Теги: иннопром, екатеринбург, турция, куйвашев



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