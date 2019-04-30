Челябинцы позитивно восприняли отставку губернатора и приход Алексея Текслера

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС провели инициативный опрос 700 горожан, выясняли их отношение к отставке прежнего главы Челябинской области Бориса Дубровского. Почти 51% опрошенных восприняли произошедшее положительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметили социологи, замена Бориса Дубровского на Алексея Текслера, что произошло 19 марта, по истечении месяца с небольшим только-только позволяет зафиксировать хоть какие-то общественные настроения. И составители опроса их зафиксировали: 50,9% опрошенных в целом положительно восприняли отставку Дубровского, работавшего губернатором с сентября 2014 года (с января того же года – в статусе врио).

Тем не менее, 21,3% опрошенных не увидели существенного влияния на ситуацию в отставке одного управленца и замене на другого, а 24,5% затруднились дать оценку.

3,3% выразили уверенность, что отставка Дубровского и приход на пост врио Алексея Текслера лишь ухудшит обстановку в Челябинской области. Среди последних почему-то особенно много мужчин среднего возраста, подчеркнули проводившие опрос.

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